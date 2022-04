Tra i giocatori nemmeno in panchina per la partita di ieri del Torino contro l'Atalanta c'era Armando Izzo. Il difensore è alle prese da alcune settimane con un infortunio ma potrebbe recuperare per la partita di domenica in casa dell'Empoli.



I prossimi giorni saranno decisivi ma la speranza di Ivan Juric è quella di avere il suo numero 5 almeno per la panchina al Castellani.