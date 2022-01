Cedere Armando Izzo si sta rivelando sempre più complicato, il difensore infatti non è convinto delle proposte che finora gli sono arrivate e per questo ha per il momento rifiutato le offerte ricevute. Tra i no del difensore del Torino c'è anche quello alla Salernitana.



In estate Izzo aveva rifiutato un'offerta da parte del Cagliari, pretendo restare al Torino. E sotto la Mole sembra che resterà fino al termine della stagione.