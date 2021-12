Armando Izzo è uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà il Torino nel corso del mercato di gennaio. Il difensore non rientra più nei piani della società granata e ha perso varie posizioni nelle gerarchie di Ivan Juric: l'obiettivo della società granata è quindi quello di cederlo anche per risparmiare sull'ingaggio.



Il Cagliari aveva mostrato un certo interesse per il giocatore, che è un vecchio pupillo di Walter Mazzarri (l'allenatore toscano lo aveva lanciato al Napoli e poi allenato proprio al Torino) ma il probabile arrivo di Lovato in prestito dall'Atalanta potrebbe allontanare Izzo dalla società sarda.