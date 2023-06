Torino e Monza sono sempre più vicine per il trasferimento di Armando Izzo alla società lombarda a titolo definitivo. Il difensore nell'ultima stagione ha vestito la maglia dei brianzoli ma il suo cartellino è di proprietà della società granata.



Izzo non rientra però più nei piani di Ivan Juric e la sua cessione appare inevitabile. La richiesta del Torino per lasciar partire ll giocatore è di 5 milioni di euro ma alla fine l'affare potrebbe chiudersi a cifre più basse.