Tra gli attaccanti seguiti dal Torino per la prossima stagione c'è anche Joao Pedro. Il brasiliano del Cagliari è un vecchio pallino del dt Davide Vagnati, già in passato aveva cercato di portarlo sotto la Mole senza però riuscirci.



Nelle scorse settimane sono stati avviati nuovi contatti con il Cagliari ma la trattativa al momento è stand by: prima di pensare agli acquisti il Torino vuole occuparsi delle cessioni.