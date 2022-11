Per rinforzare il proprio attacco il Torino ha messo nel mirino Joao Pedro. L'attaccante italo-brasiliano era stato seguito anche la scorsa estate dalla società granata ma alla fine la trattativa con il Cagliari non andò in porto e il giocatore si è trasferito al Fenerbahce.



In Turchia però le cose non stanno andando nel migliore dei modi per Joao Pedro e il Torino è tornato a interessarsi a lui: l'unica condizione per far sì che possa arrivare in granata è però che il Fenerbahce accetti un prestito.