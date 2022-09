Da quando Ivan Juric si è seduto sulla panchina del Torino si è quasi sempre vista in campo una squadra ben disposta, capace di giocare alla pari contro qualunque avversaria, anche contro le big del campionato. Alla squadra del tecnico croato manca però ancora una vittoria contro una cosiddetta grande.



In questa stagione è arrivato lo 0-0 contro la Lazio, la sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta e quella per 1-0 contro l'Inter. Sabato il Torino affronterà un'altra big: il Napoli.