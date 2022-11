Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo il match pareggiato contro la Roma: " Penso che fino al settantesimo è stato un dominio, dopo è cambiata la partita e ci è mancata fisicità. Ho visto i ragazzi un po' stanchi, mancavano i cambi giusti, Aina, Lukic. Grande rammarico perché per settanta minuti abbiamo fatto una grande partita".



RIMPIANTO - "Abbiamo giocato veramente bene, soprattutto in mezzo, liberavamo Vlasic e Miranchuk in maniera semplice, anche Linetty, si è inserito, ha fatto benissimo. Poi nel finale diventa battaglia, ci mancano le piccole cosette che poi paghi. Anche anno scorso trovavamo il gioco e avendo giocatori diversi insisti un po' sul dominio."



SU LINETTY - "Magari con i cambi portavamo a casa la partita in modo sporco. Anno scorso ha giocato meno, all'inizio poi più avanti, quest'anno è rimasto e sta facendo benissimo. Lui ricci e Lukic mi danno grandi soddisfazioni".



OLTRE LE ASPETTATIVE - "Siamo andati oltre, abbiamo perso giocatori come Bremer che è il miglior difensore. Sono molto contento della crescita, adesso dobbiamo fare ancora di più e essere più competitivi se è possibile."