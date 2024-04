Torino, Juric apre al rinnovo

"Se il Torino non va in Europa vado via". Una frase, questa, chenelle ultime settimane ha ripetuto più volte. Come è noto il contratto dell'allenatore croato con ilscadrà il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo è almeno ferma in attesa di capire come finirà il campionato la squadra granata. La novità degli ultimi giorni, però, è che da parte di Juric c'è stata un'apertura al prolungamento anche senza la qualificazione a una coppa europea.Il tecnico si trova bene a Torino e nel Torino (i dissidi cone con il dtsono ormai acqua passata) e al termine della stagione potrebbe restare anche nel caso in cui la sua squadra non dovesse farcela a guadagnare il pass per giocare una coppa europea nella prossima stagione.

A prescindere da come finirà il campionato, quindi, le parti si incontreranno e parleranno del loro futuro, con la consapevolezza che nulla è scontato. Il Torino però non vuole neppure farsi trovare impreparato nel caso in cui Juric dovesse decidere di non restare: per questo motivo il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati hanno iniziato a valutare anche le alternative al tecnico croato. I nomi sono tre: