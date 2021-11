Ivan Juric, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese: "Belotti? Ha bisogno di lavorare dopo anni che non lavorava bene. Deve trovare continuità, nient'altro. L'ho trovato normale al rientro dalla Nazionale. Il mio auspicio è ritrovi la condizione degli anni passati: se la trova e alza il livello, si alza il livello della squadra. Ma a La Spezia la sua partita è stata molto brutta. Se merita, gioca; altrimenti non gioca. Deve darci un segnale forte", si legge su TMW.