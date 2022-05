Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma: "Questo tre a zero non deve rovinare la stagione, ma è una brutta sconfitta. La squadra ha fatto bene nel primo tempo, fino ai due gol, poi ci siamo disuniti per mancanza di concentrazione".



PARTENZE - C'è sempre un po' di preoccupazione, anche perché poi i giocatori migliorano col tempo. Mi dispiace, ma la situazione è questa. La squadra ha fatto un campionato ad alti livelli".



BELOTTI - Non lo so se resterà, la società ha fatto la sua offerta e ha preso qualche giorno per decidere".



BREMER - "Penso che chi lo prende fa un grandissimo affare. Ha dominato il campionato ed è una gran persona. Un altro che ha fatto un campionato strepitoso è Rodriguez, è stato una sorpresa. A volte dimostra che può giocare in ogni modo".