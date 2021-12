L'allenatore del Torino Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la sfida casalinga di domani contro l'Empoli. Queste le parole del tecnico: "Belotti è ​un giocatore come gli altri, la gente va avanti: mi spiace per lui perché stava dando segnali importanti, starà fuori e spero sia un po' prima di metà febbraio. Ma starà fuori per un lungo periodo. ​Djidji ha un piccolo infortunio, starà fuori e poi si vede quanto ci impiega. Buongiorno e Singo si sono allenati e sono a posto, Mandragora prosegue con il suo percorso, Ansaldi non lo so. Mercato? ​In estate si fa il punto, a volte sbagli anche. Gennaio non mi piace, in tanti stanno migliorando e poi se ci saranno situazioni, che qualcuno può alzare il livello, allora sì. Ma si farà poco. Per l'attaccante vedremo. "