Nelle ultime amichevoli giocatore del Torino, prima quella contro l'Apollon Limassol poi quella contro il Nizza, al centro della difesa granata si è visto Michel Adopo. L'ex Primavera è in realtà un centrocampista ma Ivan Juric in questa settimane lo ha provato come difensore centrale bloccandone la sua cessione.



Le possibilità che Adopo rimanga in granata sono poche ma Juric ha al momento bloccato la sua cessione fino a quando dal mercato non arriverà un nuovo difensore centrale.