I novanta minuti trascorsi in panchina contro lo Spezia, nonostante le precarie condizioni fisiche di Dennis Praet (che è invece rimasto in campo per tutto il tempo) dicono molto sul fatto che Simone Verdi sia ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric al Torino. Per questo motivo il trequartista è stato messo sul mercato e potrebbe essere ceduto già a gennaio.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è alla ricerca di una squadra che possa acquistare Verdi.