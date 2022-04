Dalla sala stampa dello Stadio Olimpico Grande, il tecnico Ivancommenterà il 2-1 contro lo Spezia."E' dall'inizio che fa bene, ha avuto pochi cali e rendimento sopra la media. E' affidabile, sa fare entrambe le fase ed è un centrocampista completo""Ha fatto molto bene in entrambe le fasi. Ha pochissima esperienza, giocava poco anche in B e ha poche partite. Ma in questi mesi abbiamo lavorato tanto e ha fatto una bella partita""Abbiamo avuto tante palle gol, è stata una vittoria convincente mentre all'andata era stata una delle partite peggiori""Berisha aveva la febbre due giorni, oggi è venuto in panchina ma non ha giocato per questa ragione""C'è sempre stata positività, anche quando le cose non andavano bene. I ragazzi lo sentono e giocano liberi di testa. Negli ultimi minuti spesso ne sono successe di tutti i colori, ci spiace per le tanti partite durante le quali abbiamo pagato gli episodi. I giovani direi bene: Pellegri non è entrato perché avevo altri cambi da fare, Zima e Ricci hanno fatto bene e Seck mi è piaciuto molto, ha fatto passi in avanti incredibili. Direi bene, crescono e lavorano""Ha fatto una bella partita, ma deve diventare più tosto quando c'è da battagliare e più aggressivo""Secondo me non è grezzo, ha margini di crescita allucinanti. Quando accelera è pericoloso, sa dribblare su entrambi i lati e deve diventare più concreto, ma è normale: dall'inizio dell'anno ho avuto grande disponibilità, anche in allenamenti supplementari""Sembra poco, sentiva stanchezza dietro ma spero che non succeda niente: per noi è fondamentale""Abbiamo lavorato tanto sul gioco negli ultimi mesi, la squadra è solida e tosta e abbiamo alzato il livello da un bel po': a Roma contro la Lazio abbiamo dominato, oggi nel primo tempo si sono visti altri passi in avanti. Con l'Atalanta, se palleggi troppo fai il gioco loro. Sarà tosta, ma non impossibile: all'andata abbiamo perso all'ultimo minuto, questa volta vogliamo fare un grande risultato"