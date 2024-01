Torino, Juric-Cairo, il momento della verità si avvicina: ecco quando si incontreranno per discutere del rinnovo

Mancano quattro mesi alla fine del campionato, un periodo di tempo tutt'altro che bravo in cui gli equilibri possono essere stravolti. Ne mancano invece cinque di mesi alla scadenza del contratto di Ivan Juric con il Torino e in questo caso non si può certo parlare di intervallo temporale breve.



Il tecnico, al suo terzo campionato sulla panchina granata, non ha ancora sciolto i dubbi riguardo al futuro e dovrà decidere se restare e quindi rinnovare il contratto o provare una nuova esperienza altrove. Una risposta la attende anche il presidente Urbano Cairo che, per questo motivo, ha fissato un incontro con il tecnico.



L'appuntamento tra Cairo e Juric per parlare del futuro dell'allenatore sarà a febbraio, quando la sessione di mercato sarà concluso: la volontà del Torino è quella di proseguire con l'allenatore croato che dovrà però dire se anche i suoi desideri combaciano con quelli della società. Se Juric manifesterà la volontà di restare sotto la Mole, allora partiranno le trattative per arrivare al prolungamento del contrario. In caso contrario Cairo e il dt Davide Vagnati si getteranno subito alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.