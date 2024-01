Cagliari-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Torino (venerdì 26 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport, canale 251) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Sardi reduci da un ottimo successo contro il Bologna, che ha permesso di uscire dalla zona retrocessione, mettendosi a +1 dal Verona. Di contro, i granata vogliono avvicinare la zona Europa, distante soli 5 punti.



LE ULTIME - Per Ranieri possibile ballottaggio a sinistra tra Augello e Azzi. Mancosu da valutare. Per Juric, invece, confermata la coppia d’attacco con Zapata e Sanabria.



PROBABILI FORMAZIONI -



CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Makombou, Prati, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabruia. All. Juric