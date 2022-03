Quest'oggi il Torino si è regolarmente allenato al Filadelfia, con i giocatori non partiti per la nazionale, per proseguire la preparazione in vista della partita di sabato prossimo contro la Salernitana.



Ivan Juric ha ora concesso il weekend libero ai suoi giocatori che torneranno quindi a lavorare al Filadelfia a partire da lunedì.