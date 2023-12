E' fissata per martedì la ripresa degli allenamenti in casa Torino. Dopo la partita contro la Fiorentina di venerdì, infatti, il tecnico Ivan Juric ha deciso di concedere tre giorni liberi a tutti i suoi calciatori.



Da martedì riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia e il tecnico granata inizierà a preparare la partita contro il Napoli in programma domenica 7 dicembre allo stadio Olimpico Grande Torino.