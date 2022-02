Il Torino non tornerà ad allenarsi domani al Filadelfia ma Ivan Juric ha fissato la ripresa del lavoro per martedì: il tecnico granata ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori prima di iniziare a preparare la partita in casa del Bologna in programma domenica alle 15.



Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Andrea Belotti, uscito malconcio dalla partita contro il Cagliari anche se non dovrebbe essere nulla di grave. Prima di martedì si dovrebbe invece sapere qualcosa in più sulle condizioni di Antonio Sanabria.