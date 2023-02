"Juric solo chiacchiere" e "Juric bla bla bla...". Sono questi i contenuti dei cartelloni che ieri mattina sono stati appesi ai cancelli del Filadelfia. Il motivo della contestazione al tecnico granata? Il fatto che gli allenamenti di questa settimana siano stati tutti a porte chiuse.



Ma facciamo un passo indietro. Poco più di un mese fa, intercettato proprio al termine di un allenamento da alcuni tifosi, Juric alla richiesta di aprire i cancelli del centro di allenamento del Torino aveva risposto lamentandosi per la scarsa affluenza che c'è allo stadio: "Qua non c’è mai nessuno, non è che noi apriamo e voi venite. Solo chiacchiere. Grandi chiacchiere ma venite poco, come anche allo stadio quanta gente c’è? E’ pieno come a Bari che arrivano in 50.000 o siamo in 10.000? ". Poi però aveva promesso che avrebbe accontento i tifosi aprendo i cancelli.



Non ha potuto farlo subito, perché la Fondazione Filadelfia (l'ente proprietaria dell'impianto) era in attesa del Certificato Prevenzioni Incendi necessario per aprire l'impianto al pubblico. Certificato che è arrivato una decina di giorni fa e non a caso, martedì della scorsa settimana, il primo allenamento del Torino è stato a porte aperte con una buona risposta da parte dei tifosi: in 500 erano presenti nonostante l'orario (le 11.20 di un martedì mattina) non fosse dei più agevoli. Da quel giorno i cancelli sono tornati a chiudersi senza più essere aperti: da qui è nata la contestazione con gli striscioni appesi all'esterni dell'impianto.