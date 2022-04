L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della gara contro l'Empoli: "Voglio che la squadra continui a crescere e a fare risultato. Il gioco da dietro? Dipende dalla squadra che affronti, se contro hai una squadra che pressa sarebbe una pazzia; in altre occasioni magari c'è più margine di manovra e si può giocare di più. Sono andato a visitare il posto per capire le emozioni che proverò in occasione dell'anniversario di Superga, sono cose che non ho mai vissuto".



"I giocatori della Primavera li conosco tutti perché si sono allenati tutti spesso con noi, ma non credo che il prossimo anno può salire qualcuno fisso in prima squadra. Ci vuole tempo e hanno bisogno di fare altre esperienze, così possono crescere. Per il mercato bisogna lavorare tanto sulle fasce, e non solo. Ma non mi aspetto rivoluzioni e non sto insistendo su nessuno".