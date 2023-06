Il Torino cade in casa 1-0 contro l'Inter e saluta il sogno europeo. A decidere la gara il tiro da fuori area di Marcelo Brozovic, i granata hanno avuto diverse chance per pareggiarla ma è mancata troppa precisione. Al triplice fischio, il commento di Juric a Dazn:



PARTITA - "Oggi c'è grandissimo orgoglio, siamo partiti ad Agosto con mille difficoltà, ma tutti i ragazzi si sono comportati benissimo. Dispiace non aver raggiunto l'ottavo posto, ma oggi abbiamo dato tutto. Ovviamente guardando indietro c'è rammarico per qualche punto perso".



SQUADRA - "I ragazzi hanno avuto tantissima voglia di migliorarsi, tutti accettavano i cambiamenti. Ci sono ancora tanti margini di miglioramento, sto provando cose che facevo a Verona e cose nuove. Sono molto orgoglioso dei ragazzi".



MERCATO - "C'è grande differenza tra noi e le altre 8 avanti a noi, la differenza è tanta, noi dobbiamo accorciare le distanze col lavoro. Nella mia testa c'è l'idea di andare ancora più a fondo nei miglioramenti di gruppo e individuale. La società può fare qualcosa, da livello di calciatori a staff medico. A livello economico c'è tanta differenza".



FUTURO - "Domani incontro il presidente Cairo per stabilire il futuro, vediamo cosa propone lui. Io devo ringraziare la società perché mi ha permesso di lavorare in autonomia, mi hanno concesso tanta libertà a livello di campo. Il nostro obiettivo è alzare l'asticella".