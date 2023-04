Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro la Salernitana. "Se guardiamo ultimi tre anni è un altro grande campionato, se guardiamo lo scorso anno non siamo riusciti a crescere. Bisognava fare qualcosa in più, vogliamo che si ottenga il massimo in queste ultime gare".