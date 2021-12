Nella conferenza stampa pre Empoli, l'allenatore del Torino Ivan Juric fa il punto sull'infortunio di Andrea Belotti: "Mi dispiace perché con un po' di continuità poteva trovare la condizione migliore, ma il suo infortunio vale come quando si fa male Djidji. Il Gallo è un giocatore come gli altri. Il ritorno? Lo perdiamo per un lungo periodo, ma rivederlo a metà febbraio mi sembra esagerato. Al suo posto giocherà Sanabria, giocheranno Zima e Izzo al posto di Djidji che ha un piccolo infortunio. Buongiorno e Singo stanno bene, Mandragora sta continuando il recupero e Ansaldi non so quando tornerà".



SQUADRA - "C'era un po' di depressione, ma ora vedo positività e i giocatori si stanno allenando in modo fantastico. Su molte cose siamo ancora a livelli bassi bassi, il calcio sta diventando più moderno e bisogna lavorare molto per stare al passo con le novità".



GLI ALTRI - "Qualcuno sostiene che Brekalo è discontinuo, ma non so cosa si aspettassero da lui. Sapevo che Pjaca avrebbe avuto problemi fisici ma ora sta bene. Praet? Sono contento".



MERCATO - "Senza Belotti abbiamo comunque due centravanti, vedremo cosa fare sul mercato. Le analisi vanno fatte a luglio e agosto, in quei mesi potevamo fare meglio. La sessione di gennaio non mi piace, prenderemo qualcuno solo se può alzare il livello della squadra".