È durato un quarto d’ora il derby di Radonjic. Il serbo è entrato al 60’ come mossa di Juric per sparigliare le carte, ma lo stesso allenatore croato lo ha sostituito al 75’ furibondo per il modo in cui è entrato in campo.



I rapporti tra i due sono da tempo delicati ma, durante la gara più attesa dell’anno, si sono certamente deteriorati. L’accusa al suo trequartista, come riportato da Dazn, è di essere stato troppo lezioso in una gara in cui non ce lo si può permettere. Il cambio è arrivato subito dopo il 3-2 di Bremer che ha beneficiato di un cross di Chiesa, lasciato tutto solo di mettere la palla in mezzo.



Juric non ci ha visto più e ha tolto Radonjic, gridandogli: ‘È colpa tua!’. E sulla linea di fondo si è sfiorato il contatto tra i due. Di certo una questione che dovrà essere approfondita.