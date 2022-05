Il tecnico del, presenta così in conferenza stampa la partita di domani contro la sua ex squadra, il. "E’ un grandissimo piacere ritrovare tutto l’ambiente a Verona, mi sono trovato davvero più che bene. Sono stato molto felice. A Verona ho vissuto due anni molti intensi, ho messo tantissimo cuore in tante situazioni e arrivi a un punto in cui magari senti il bisogno di cambiare. Ancora adesso riconosco quello spirito che ho messo, sui giocatori da acquistare e altro. Anche quest’anno sono contento di come giocano, poi Tudor ha fatto un lavoro meraviglioso. Tornando indietro sono contento di quello che è stato fatto”.Il tecnico ha fatto anche un bilancio sul: "E’ un Toro che ha fatto grandissimi passi in avanti, che ha messo le basi per il futuro. Ma queste sono le basi, adesso vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte. Questo è un Toro in costruzione, ancora non siamo fluidi in tutte le situazioni, dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti ma qualcosa abbiamo fatto. Mi auguro che si possa ancora migliorare".Sul futuro di: "Se ho ricevuto segnali dal Gallo? No, ma i prossimi giorni si saprà tutto. Su Pellegri non abbiamo ancora deciso, anche per quel che riguarda Brekalo vedremo nei prossimi giorni".Juric ancora sulla sua esperienza al Torino: "Io sono molto felice di stare al Torino, ci sono situazioni diverse in cui anche io mi devo adattare. Ma questa è la vita. A Verona era un modo di lavorare, qua è un po’ di verso, ma certamente sono felice qua”.L'allenatore ha poi parlato delle scelte di formazione: "A Verona giocheràal posto dinon giocherà queste ultime due partite, ha un problema alla caviglia e nelle ultime settimane ha stretto i denti. Anche Singo aveva questo problema di pubalgia e ha tirato finché ha potuto. Ci sono anche altri giocatori che hanno dato tanto, è normale che ci sia un po’ di stanchezza. Noi però dobbiamo essere pronti altrimenti la perdiamo. Pellegri ha avuto qualche problema l’altro giorno, vediamo come sta. In difesa mancherà poi anche Buongiorno, al centro della difesa giocherà".Infine sul rapporto con il ds del Verona,, e quello del Torino,: "Penso che in futuro non avrà rapporti con altri come li ho con D’Amico, ma anche dal punto di vista umano. Con lui c’è un’amicizia molto forte. Ma anche con Vagnati vado d’accordo, non ho assolutamente problemi con lui. Qua ci sono dinamiche diverse su come lavorare”.