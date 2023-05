E' la vigilia diil tecnico granata Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita: "Abbiamo tanto da giocarci, qualche acciacco c'è da gestire,non fanno gli allenamenti normali ma li prepariamo per giocare. Abbiamo però una buona striscia di risultati, vogliamo continuare così".Sul futuro di: "Vlasic e Miranchuk non sono sotto esame, siamo molto soddisfatti dell'anno che hanno fatto, di come hanno giocato, come si sono comportanti. Hanno fatto un'ottima entrambi con la prospettiva di fare ancora meglio in prossimo anno".Ancora sulla partita contro lo: "Se serve più che altro il carattere in queste partite? Non sono totalmente d'accordo perché l'altro giorno contro la Fiorentina abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, abbiamo mancato l'ultimo passaggio anche in situazioni semplice. I gol si fanno con la tecnica. Poi se metti voglia, carattere o determinazioni non c'è partita".Rimpianto per questo stagione? "L'unico mio rammarico di quest'anno è per la partita contro il Monza, dove c'erano due rigori per noi che non ci sono stati dati. E' una partita che avrebbe potuto cambiare la classifica".Sullo: "La squadra ha tanta voglia di fare bene, lo Spezia si gioca la salvezza ma è anche una squadra che ha tanti valori, con caratteristiche che mi piacciono, giocatori europei. Ne hanno forti sia in difesa che in attacco. Bisogna fare una grande prestazione, cercare di sfruttare tutte le occasioni".Su: "Lazaro dopo l'infortunio non lo abbiamo più visto come prima, per quello ha giocato molto meno da titolare. Singo fa delle partite secondo le sue caratteristiche, non soffre in fase difensiva, dove deve migliorare è sul cross e l'ultimo passaggio, se riesce a fare il salto di qualità su quell'aspetto diventa un quinto importantissimo. E' molto giovane, sta lavorando per migliorare sotto questo aspetto, speriamo ci riesca perché tutte le altre caratteristiche le ha".Sul suo futuro: "Qua parliamo sia del futuro che del passato, le nostre menti vanno spesso sulle cose che non possiamo cambiare. Dobbiamo guardare bene al presente, alla partita contro lo Spezia e poi quella contro l'Inter. Poi tutto il resto man mano si vede, si risolve e si discute".Su: "Sanabria non si allena con noi, dobbiamo stare attenti all'adduttore. Noi siamo concentrati in settimana a non fargli correre rischi per farlo arrivare alla partita al meglio, vediamo quanti minuti può fare. Miranchuk deve prendere dei farmaci per non sentire dolore perché ha un dito rotto, non può fare allenamenti ma mi auguro che possa giocare il più possibile".