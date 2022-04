Ivan Juric è cresciuto a immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini. Prima giocatore poi vice di Gasp, l'allenatore del Torino ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del recupero della 20a giornata di campionato contro l'Atalanta del suo ex maestro: "Affrontare Gasperini per me è uno stimolo, mi ha fatto imparare tutto sia a livello umano che professionale. Lo ringrazierò per tutta la vita. Se farò cambi? Non lo so, vediamo come recupera la squadra; sono contento di tanti giocatori, farò delle valutazioni".