Dall'allenamento di quest'oggi del Torino non sono arrivate solamente brutte notizie, ce n'è anche una buona con cui Ivan Juric può almeno in parte consolarsi: Valentino Lazaro è tornato ad allenarsi in gruppo.



Il terzino austriaco sarà a disposizione per la partita contro il Sassuolo, anche se appare difficile che possa scendere in campo dal primo minuto considerando che è fermo ai box da alcuni mesi.