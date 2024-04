Torino, Juric ha 'spiato' la Juventus

Fra i tanti spettatori presenti ieri all'Allianz Stadium perdi Coppa Italia c'erano anchee il suo viceIl tecnico del, insieme al suo secondo, era seduto proprio dietro la panchina della formazione biancoceleste, allenata dal suo connazionale, nonché grande amico,Juric ha così avuto modo di "spiare" lain vista del derby che si giocherà sabato 13 aprile (con il calcio d'inizio alle ore 18). Prima di pensare alla stracittadina contro i bianconeri, il Torino dovrà però vedersela in casa di un Empoli a caccia di punti per la salvezza. La squadra granata è reduce da due successi nelle ultime due partite, rispettivamente contro l'Udinese e il Monza, e vuole ora confermarsi contro i toscani per mantenere vivo il sogno di qualificarsi a una coppa europea.

Proprio considerato l'obiettivo che il Torino sta inseguendo, anche la partita contro la Juventus assume questa volta un significato maggiore: ottenere punti sarà importante non solo per una questione di prestigioso e rivalità ma anche perché in palio ci sono punti importanti per un obiettivo ambizioso.