Ivan Juric, tecnico del Torino, parla a Dazn dopo la sconfitta in casa dell'Inter: "Il confronto con il presidente Cairo? Abbiamo fatto un riassunto di squadra, delle cose, cercando di capire dove possiamo migliorare. Cose che vanno bene che sono moltissime, altre che possono essere fatte meglio. La mia squadra è complessa per capirla bene, dobbiamo fare cose giuste senza danni".



MANCATA LA ZAMPATA FINALE - "Stiamo bene in campo, facciamo tante cose bene ma dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, quando troviamo altre squadre con il 3-5-2 troviamo meno fluidità. Manca un po' di velocità, magari cercando qualcuno: se c'è possibilità dal mercato sì, vorrei alzare un po' la qualità. Per vincere con le grandi ci manca qualità".



CONFRONTO CON CAIRO - "Ora vedremo, all'inizio penso di non essere stato capito molto, arrivano da anni in cui hanno fatto grandi investimenti, ma con pochi risultati. È normale avere dubbi. Ora sono tutti contenti, dobbiamo fare le cose insieme. Spero che possano apprezzare quanto fatto fino ad adesso, ora dobbiamo migliorare".