Alla vigilia di, l'allenatore granataha così presentato la partita in conferenza stampa: "Ilha giocatori forti e sta attraversando un buon momento. E' certamente una squadra forte. Noi subiamo poco, creiamo tanto ma poi prendiamo gol. A livello di prestazione sia con la Juve che col Cagliari la squadra mi è piaciuta molto. Nell’ultima partita non c’è stata partita a livello di occasioni e dominio, evidentemente si poteva fare molto meglio, paghiamo tutti gli errori che facciamo ultimamente. La squadra deve mettere concentrazione, avere fame per portare il risultato a casa".Contro il Bologna non ci sarà l'infortunato: "Giocheràin porta".Juric è tornato poi a parlare delle prestazioni: "Non abbiamo conquistato ancora niente, la salvezza non arriva così. Ci siamo giocati tutti i jolly possibili nelle ultime partite. Non abbiamo fatto punti e dobbiamo farli adesso. Posso essere contento delle prestazioni, sì, ma poi dobbiamo fare punti. Sono contento del lavoro dei più giovani, non farò esperimenti da qui alla fine, semplicemente loro si stanno conquistando pian piano la mia fiducia, avranno possibilità di giocare ma non perché saranno degli esperimenti ma perché se lo meriteranno. Se mi diverto col Toro? Io mi diverto quando vinco, altrimenti fai un’analisi e vedi cosa va e cosa non va. Sicuramente in questo momento non mi diverto, non è bello non vincere per cinque partite di fila, quando è così un allenatore si diverte poco".Su: "La sua stagione la considero sfortunata, ha avuto alti e gli capitava l’infortunio, poi bassi, poi il Covid e problemi col ginocchio che non sempre gli ha impedito di trovare la continuità giusta".Su: "Lukic con il Cagliari ha fatto una grande partita, ha fatto errori certo, però se vedo nel globale tutta la sua prestazione allora la sua è stata meglio di altre partite. Tra l’altro vediamo come sta Lukic perché anche lui ha avuto la febbre”.Infine su: "Finalmente ha un po’ di continuità, ha fatto una bella settimana, pulita, spero faccia una grande prestazione, perché anche noi ci giochiamo tanto… Può dimostrare domani in partita il lavoro che ha fatto in settimana".