L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria in Coppa Italia: "E' stata una partita alla pari, potevamo fare meglio anche perché abbiamo preso due gol che non si devono prendere. Se facciamo così sulle seconde palle domenica contro il Verona prendiamo sei gol. Mandragora? L'ho visto bene, Ansaldi deve entrare ancora in forma. Sul mercato di gennaio non mi aspetto niente".