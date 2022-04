Alla vigilia diha così presentato in conferenza stampa la partita di domani sera: "Ci manca la vittoria con le grandi? Qualche punto è arrivato. mi dispiace per la partita contro l’Inter, che abbiamo pareggiato alla fine. Domani ci proveremo contro una squadra che è veramente forte".Sulle assenze: "Mancherà Mandragora che ha avuto un problemino, un fastidio di poco conto, ma spero di riaverlo per la prossima. Se giocarà Ricci? E’ una delle opzioni. Praet? La mia speranza è quella di riaverlo per le ultime partite. Le tabelle sono ottimistiche, speriamo di averlo per il finale di campionato".Sulla partita di andata: "Noi domani faremo il solito, cercando di fare tutto bene, cercando di affrontarli al nostro modo e cercare di fare una partita al massimo. Hanno tante opzioni per fare gol, ne hanno fatti tanti fuori casa, sarà durissima. Penso che la partita d’andata sia stata una delle migliori, abbiamo concesso poco o niente costruendo quattro o cinque palle gol, ma siamo usciti sconfitti. Speriamo di ripeterci nel gioco cercando di fare punti".Lo stadio Olimpico Grande Torino domani sera si preannuncia pieno: "Ci saranno tanti milanisti, se vogliamo dirlo sinceramente. Ho detto sempre che c’è stato poco pubblico, ma il pubblico che c’era è stato sempre molto positivo”.Juric ha poi parlato della scelta del portiere: "Berisha continuerà a giocare sicuramente. Io penso che la squadra debba continuare sulla sua strada, io spero che comunque la squadra rimanga sul pezzo migliorando nel gioco".Sugli obiettivi della squadra: "L'Europa al primo anno? Io credevo che la squadra potesse fare un salto enorme già quest’anno, ma penso davvero che gli episodi ci siano girati male. Non abbiamo la qualità di Sassuolo, Fiorentina e mi viene da dire neanche del Verona, loro hanno qualità tali in attacco che riescono a vincere certe partite. Vedendo le partite del Sassuolo mi rendo conto che vincono facilmente per qualità di tiro, cross, dribbling, mentre a noi viene più difficile. Poi nello scontro diretto ce la facciamo, abbiamo le nostre qualità, anche stradominandole. All’inizio però ci credevo”.Infine Juric ha parlato di Pobega: "E’ un giocatore che ci ha dato tanto. E’ uno dei giocatori con cui mi piace lavorare perché ha tanta voglia di migliorarsi, lui deve migliorarsi tecnicamente. Sul futuro non ho niente da aggiungere, lui tornerà al Milan e poi si vede”.