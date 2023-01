Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: "Contro lo Spezia è mancato un po’ tutto e abbiamo pagato, era la quarta partita in pochi giorni. Non siamo riusciti a recuperare bene”.



Mercato occasione per migliorarsi?

“Non siamo neanche a metà, bisogna essere sereni cercando di migliorare ma senza essere ossessionati”.



Come si gestisce la rosa in questo periodo?

“Purtroppo è un momento nel quale abbiamo tanti giocatori fuori, la prossima settimana ne dovrei recuperare tanti. Stasera vogliamo fare una grande partita”.