Torino-Juric, mese decisivo per il futuro: tutte le alternative

Il campionato di Serie A è ormai vicino alla conclusione e in casasi avvicina il momento della verità in cui verrà presa una decisione riguardo all'allenatore:ha il contratto in scadenza e non è ancora del tutto chiaro se rinnoverà o meno.Il tecnico negli scorsi mesi aveva spiegato che sarebbe rimasto solamente in caso di qualificazione europea ma, nelle ultime settimane, ha aperto al rinnovo anche senza coppe. I matrimoni si fanno però in due e resta da capire la volontà della società:è deluso per gli ultimi risultati e si aspettava di vedere un Torino con qualche punto in classifica e in lotta per le posizioni che valgono la qualificazione a una coppa europea, per questo ha cominciato a pensare anche alle alternative a Juric.

Se il tecnico croato non dovesse rimanere il prossimo allenatore deldovrebbe uscire da una rosa di cinque nomi:Il primo piace molto al dt Davide Vagnati, che lo avrebbe voluto portare in granata, ma per allenare la Primavera, due estati fa. Vanoli rappresenterebbe una sorta di scommessa ma i risultati che sta ottenendo con il Venezia intrigano molto in casa granata. Intrigano anche gli altri tre nomi, Italiano, Gattuso e Gilardino, ma dipenderà molto anche dalle eventuali offerte che questi allenatori riceveranno.