, alla vigilia diha così presentato la partita contro la formazione nerazzurra.Il tecnico ha esordito parlando dell'infortunio di Radonjic: "L'infortunio di? A volte succedono cose davvero inaspettata. Nella rifinitura gli è successa questa cosa, mi dispiace per lui perché per la prima volta nella vita stava facendo le cose bene, stava giocando bene. Speriamo che riesca a recuperare per il finale di stagione, lui è fiducioso, ma è difficile dire i tempi. Di certo non ci sarà neanche per le partite contro Sampdoria e Monza. Vediamo come evolve la situazione".Sulle precedenti partite contro: "Contro le squadre disono state sempre belle partite, anche lui abbia fatto belle cose pur perdendola. Ma la partita di domani non è tanto con lui, noi vogliamo fare una bella partita contro l'Atalanta".Su: "Abbiamo tre partite in una settimane e voglio gestire tutti gli attaccanti che ho. Non ho dubbi su Vlasic, è un ragazzo che si è sempre allenato al massimo e contro la Lazio ha fatto un'ottima partita. Aspettiamo che faccia un grande finale di stagione".Su: "Pellegri domani torna, penso che i 70/80 minuti fatti con la Primavera gli sono serviti, aveva bisogno di ritrovare la fiducia. Ha fatto una buona settimana con noi".Sul sostituto di: "Al posto di Radonjic, Karamoh è un'opzione, deciderò dopo la rifinitura di domani. Ma nelle ultime settimane abbiamo spesso provato le coppie".Sul rapporto con Gasperini: "Ioche ha cambiato il calcio con la linea a quattro. C'erano tanti allenatori che facevano la linea a quattro e il fuorigioco ma non è che si sentivano oppressi da Sacchi. Allo stesso modo io non mi sento oppresso da Gasperini, è normale che l'influenza di Gasperini sia stata forte per me ma non è che lo devo battere per forza perché se no mi sento oppresso".Su: "Miranchuk mi farebbe piacere se rimanesse. E' un ragazzo splendido, poi vedi un assist come quello della Salernitana ed è quella l'essenza del calcio".Sui tifosi: "L'altro giorno alè stato bellissimo, c'erano tante persone, tante famiglie con i bambini: una grande dimostrazione di attaccamento. Quando fai una grande partita come contro la Lazio i tifosi poi sono orgogliosi e noi domani vogliamo ripeterci".Infine su Ricci: "sta bene già da tempo, aveva preso quella botta con la Salernitana, si è spaventato ma non aveva niente.l'altra volta ha fatto una partita magnifica, ci sono tre giocatori adesso che sono allo stesso livello come Ilic, Ricci econun po' più indietro. L'Atalanta ha poi giocatori che definisco perfetti, che hanno tecnica e fisico, ma i nostri sono più giovani e contiamo di portarli a quel livello".