Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza dopo l'1-1 con l'Inter.



Come giudica il rigore?

"Non abbiamo spiegazioni, penso che nessuno ne abbia.



Come ha visto la partita?

"La partita è stata impostata bene, Berisha è stato bravo ma noi abbiamo creato tanto: fossimo andati sul 2-0 con il rigore, sarebbe stato diverso. Nella ripresa c'è stato un calo, ci stava soffrire un po', ma dovevamo gestirla meglio"



Non è la prima volta che subite qualche svista.

"All'inizio c'era un fallo sul Gallo e identico a Lautaro, per questo mi sono arrabbiato. E gli errori sono inspiegabile, questo va oltre l'immaginabile in tempi di Var. E' una cosa veramente grave.



Come commenta il gol subito?

"Berisha poteva prendere palla con le mani, ma non puoi perdere un pallone così: o fai fallo, o butti la palla fuori. Sono errori che si pagano, la mia sensazione è che abbiamo pagato tantissimo queste piccole cose in stagione e abbiamo perso tantissimi punti. In vari modi abbiamo preso gol all'ultimo: c'è la sensazione di spreco e di incompiuto. Abbiamo fatto tante cose buone, ma fino a questo punto del campionato ci è girato brutalmente male"



Avete parlato con l'arbitro Guida?

"Non ho chiesto niente, non voglio neanche entrarci perché altrimenti divento cattivo"



Come sta Djidji?

"Non ho ancora chiesto"