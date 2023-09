Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa, arrivata grazie al gol di Radonjic al 94'. Queste le sue dichiarazioni:



PRESTAZIONE - "Da un punto di vista umano è da 10, la squadra era sempre sul pezzo e anche i cambi sono stati perfetti come partecipazione emotiva, ciò che mi è mancato a Milano. Per questo sono contento".



DIFFICOLTA' - "In questo momento non siamo brillanti tecnicamente. Il campo non ci aiuta, Miranchuk dava un tocco di classe. C'è un po' di tutto, non abbiamo ancora ritrovato i giocatori in forma. Siamo una squadra costruita con meno forza fisica e più qualità, dobbiamo trovare ancora equilibrio. Ma va bene, ci sono momenti in cui non è tutto perfetto".



ZAPATA - "Ha entusiasmo dopo due anni travagliati, ci darà una mano. E' arrivato con il sorriso, dobbiamo abituarci a lui perché è diverso da Sanabria".



RADONJIC - "Lui è questo...Vorrei vederlo con continuità, lui sa fare queste cose qui. Anche prima del gol aveva fatto bene, è imprevedibile e voglio che diventi più regolare: è un giocatore che sposta le partite e che può risolvere le gare. Non siamo brillanti, ma ha giocato solo il Toro. Poi ci vuole l'uno contro uno e lo determina il tipo di giocatori che hai".