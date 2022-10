Il Napoli rappresenta per Ivan Juric un tabù quasi insormontabile: il tecnico croato, infatti, nella sua carriera da allenatore non è mai riuscito a battere la formazione partenopea.



Certo ha dato qualche dispiacer ai napoletani, che non hanno dimenticato l'1-1 con il Verona all'ultima giornata del campionato 2020/2021 che è costato la qualificazione alla Champions League. Con il Torino, domani, Juric insegue la sua prima vittoria da allenatore contro il Napoli.