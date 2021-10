L'allenatore del, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro il"Affrontiamo una squadra in salute con tante opzioni e ragazzi interessanti, è una squadra che sta bene a livello emotivo. Così fuori casa sento meno le emozioni, diverso è quando entro al Ferraris, ma così fuori casa ormai mi sono abituato".L'allenatore si è poi soffermato sui punti deboli del: "La squadra deve crescere su tutto, io ho sensazioni positive. Facciamo prestazioni importanti su tutti i campi ma bisogna crescere in tante cose, anche se c'è poco tempo per lavorare. Dobbiamo crescere nella fluidità del gioco, facciamo errori tecnici che faccio fatica ad accettare. Quando riusciamo a fare bene siamo anche pericolosi".Su: "Singo sta crescendo tanto, è un ragazzo che apprende molto anche a livello di gioco, di posizione del corpo. Sta crescendo in tante situazioni. E penso che anche Aina possa crescere ancora tanto. Quello che ci manca finora sono i loro gol, devono fare 4 o 5 gol a testa".Su: "Belotti ha fatto bene con il Napoli, non è ancora al 100%, comincia a stare meglio e sta diventando un'opzione seria. L'importante per me è che trovi continuità, anche lui ha bisogno di certezze dopo gli ultimi due anni".Sui giocatori infortunati: "è disponibile,sta bene,stanno proseguendo con il recupero che non sarà però a breve".Ancora sulla sua squadra: "Noi non siamo così forti da pensare che esploderemo. Non bisogna pensare questo. Sono quasi tutti i giocatori dell'anno scorso a parte Brekalo e quelli che erano in prestito, che erano stati scartati. Abbiamo raccolto meno di quanto meritato ma non per colpa della sfortuna ma perché abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati"."Per me i progressi portano i punti, per fare i punti bisogna crescere. Nel calcio quando fai tanti partite buone e non fai punti non devi poi sbagliare le partite come quelle di domani. Domani dobbiamo vincere perché se non vinci poi le belle prestazioni pian piano si dimenticano"Juric ha parlato anche di: "Kone a me è piaciuto. Ha avuto una crescita enorme. Io vorrei avere una squadra con 15/16 giocatori e poi giovani di talento come lui, a Kone spero di poter dare altre occasioni perché è un ragazzo giovane e ci può stare in serie A".Infine, sul problema dei gol: "A Napoli mi è dispiaciuto per le occasioni sprecate da, che ha fatto bellissime cose e anche in allenamento è un cecchino. Ma per fare più gol dobbiamo giocare meglio, recuperando alcuni giocatori aumenteremo la qualità in avanti e faremo più gol".