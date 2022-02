Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Ivan Juric starebbe pensando a un cambio in porta per la prossima partita del suo Torino, quella di domenica contro il Bologna.



Vanja Milinkovic-Savic continua a non convincere come estremo difensore titolare e le possibilità che Etrit Berisha o Luca Gemello gli rubino il posto da titolare sono sempre più alte. In questi giorni Juric analizzerà con grande attenzione le prestazione di Milinkovic-Savic e poi deciderà cosa fare.