Ivanha parlato a Dazn dopo il ko nel derby con la Juve: Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove potevamo far male alla Juve. Nella ripresa loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. Cerchi di adattare gente un po' qua e un po' là, i ragazzi danno il massimo ma non è il massimo della vita. Già all'inizio li metti in posizioni non loro, come Lukic, e poi ne risenti. Nel calcio si pagano gli errori anche durante la settimana di situazione come società potevamo gestire meglio".Oggi mancava Djidji dietro e in attacco mancano Praet, Pjaca, Zaza e Belotti. Fai giocatore Lukic lì e non hai un cambio in mezzo con quelle caratteristiche che ci servono. Dobbiamo migliorare tecnicamente e alzare il livello di giro palla. Dispiace perchè penso che per lunghi tratti è stata una partita ottima"."Ci mancano un po' di conoscenze proprio del gioco. Nel primo tempo creavamo superiorità a sinistra e abbiamo dominato la partita. Nel secondo dovevamo andare più a destra e in questo momento non abbiamo questa lucidità di capire e cambiare. Penso che debba arrivare con il tempo. Ci chiudevamo e non siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo dominato, nella ripresa dovevamo cambiare e in questo momento non siamo in grado di riconoscere la situazione dove andare a giocare"."Anche quella è una cosa legata alla conoscenza. Ci siamo sistemati ma c'è voluto un po' di tempo. Possiamo fare di più in queste situazioni. Non abbiamo così ancora tanto tempo di lavorare. La Juve però ha grandissimi giocatori, entra gente fresca e abbiamo sofferto un po'. Dispiace per il primo tempo dove dovevamo essere più cattivi. Quando domini una partita così devi fare gol".