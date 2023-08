Appena prima del match tra Milan e Torino, in scena a San Siro, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, svelando le sue aspettative riguardo alla partita e concentrandosi anche su Radonijc:



"Bisogna fare una grande partita - ha dichiarato l'allenatore - Ci sarà da migliorare un po' in tutto rispetto alla partita contro il Cagliari. I nostri attaccanti devono muoversi meglio, alzare il livello e provare più volte gli uno contro uno. Radonjic sta lavorando bene, mi aspetto da tutti qualcosa in più già a partire da oggi"