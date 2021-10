Josip Brekalo si è fermato nel corso del riscaldamento di Torino-Sampdoria a causa di un problema muscolare. L'infortunio però non dovrebbe essere particolarmente ed è stato lo stesso Ivan Juric a rassicurare riguardo alle condizioni del trequartista croato.



“Non volevo rischiare accadesse quello che è successo con Praet e Pjaca, rimasti fuori a lungo, per quello abbiamo deciso così. Non c’era nulla di grave ma abbiamo preferito fermarci in tempo” ha dichiarato l'allenatore del Torino nella conferenza stampa del post partita.