C'è una buona notizia per il Torino in vista della partita di domenica contro il Napoli, Ivan Juric ha infatti recuperato un suo titolatissimo: Nikola Vlasic. Il trequartista per tutta la settimana si è allenato in gruppo, segno che l'infortunio muscolare avuto nelle scorse settimane è ormai acqua passata.



Vlasic non solo tornerà tra i convocati contro il Napoli ma dovrebbe anche scendere in campo: resta da capire quanti minuti ha nelle gambe e se Juric lo farà giocare dall'inizio o lo utilizzerà a partita in corso.