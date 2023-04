Ivan Juric resterà al Torino anche la prossima stagione o andrà via? E' la domanda principale che si stanno ponendo da tempo i tifosi granata. Una risposta definitiva ancora non c'è ma il tecnico croato sembra essere sempre più vicino alla permanenza in granata. Almeno per un altro anno.



La trattativa per il rinnovo del contratto è in stallo ma Juric sembra avere l'intenzione di rispettare fino alla fine il contratto firmato due anni fa, che scadrà proprio al termine della propria stagione, nel 2024.