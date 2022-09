La pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali non è sempre un male: in casa Torino il tecnico Ivan Juric potrà infatti ritrovare un Vanja Milinkovic-Savic completamente rigenerato.



Il portiere, che è stato finora autore di un buon avvio di stagione, è stato uno dei protagonisti positivi delle due ultime vittorie della Serbia ed è rientrato nel capoluogo piemontese carico di entusiasmo. Una buona notizia per Juric in vista della delicata trasferta in casa del Napoli.