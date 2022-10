Il successo per 2-1 contro il Milan ha permesso al Torino di sfatare un tabù: nell'ultimo anno e mezzo, da quando Ivan Juric si è seduto sulla panchina granata, il Torino non era mai riuscito a battere una big del campionato, l'ultimo successo è al 3-1 alla Roma con Davide Nicola come allenatore. Ora la maledizione delle vittorie conto le grandi è stata finalmente interrotta.